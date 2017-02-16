Состав «Балтики» пополнили Фролов, Кухарчук и Причиненко

В «Балтику» на правах свободного агента перешёл 29-летний голкипер Евгений Фролов, который последние два сезона выступал за «Кубань». Контракт с Фроловым заключён до 31 мая 2017 года, сообщает официальный сайт клуба, выступающего в ФНЛ.
В качестве свободного агента состав «Балтики» пополнил 26-летний полузащитник Илья Кухарчук, последним клубом которого был «Енисей». Контракт с ним рассчитан до 31 мая.
Также клуб из Калининграда арендовал до 30 мая у «Тосно» 25-летнего полузащитника Станислава Причиненко.