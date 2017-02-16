Канчельскис: новая должность Карпина на «Матч ТВ» — отличная новость

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного редактора дирекции футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».
«Это отличная новость, и я очень положительно отношусь к такому назначению. Хорошо, что футбольные люди попадают на телевидение, а то порой такую ахинею приходится слушать… А когда приходят люди, которые играли в футбол, которые разбираются, уже лучше, продвижение есть.
Я не могу оценивать журналистский талант Валерия, мы можем оценивать его только с точки зрения его рассуждений о футболе, когда он в эфире. А чтобы быть журналистом, нужно, конечно, учиться, но самое главное, чтобы было желание. Тогда это будет интересно и профессионально.
Сложно говорить, улучшится ли качество футбольных трансляций. На мой взгляд, важно, кого приглашают комментировать, выступать в качестве экспертов. Важно, чтобы давали говорить. Я был пару раз на передаче, не давали слова сказать, всё время перебивали. Надо, чтобы задавали адекватные футбольные вопросы. И если в этом направлении двигаться, то и прогресс, конечно, будет», — цитирует Канчельскиса «Национальная служба новостей».