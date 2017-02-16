Александров: хочу помочь «Арсеналу» сохранить место среди лучших клубов России

Новичок тульского «Арсенала» полузащитник сборной Болгарии Михаил Александров прокомментировал свой переход в российский клуб.
«Переход в „Арсенал“ — это шаг в карьере. Считаю российскую Премьер-Лигу сильной, она на хорошем счету в Европе. Хочу помочь «Арсеналу» выполнить поставленную задачу – сохранить место среди лучших клубов России. Уверен, что смогу проявить себя и болельщики по достоинству оценят мою игру.
О своей новой команде знал немного, но в Интернете можно найти любую информацию. Прислушался к мнению защитника туляков Ивана Иванова, которого знаю с детства. Можно сказать, что он помог мне с выбором в продолжении карьеры. Что касается российского футбола, то в Болгарии есть специальная телепрограмма об РФПЛ, я её часто смотрю. В России играет немало моих соотечественников, которых хорошо знаю по сборной, – Ивелин Попов, Георги Миланов, Петар Занев, уже называвшийся Иван Иванов. Они высокого мнения о вашей Премьер-Лиге.
Не считая родного языка, владею сербским, английским, немецким, греческим и немного польским. Наши языки близки, мои имя и фамилия пишутся одинаково на болгарском и русском. Так что никаких проблем не вижу, через некоторое время будем общаться на русском языке», — поведал Александров в интервью клубной пресс-службе.