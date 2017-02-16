Смирнов: пару раз напивался так, что с трудом домой приходил

36-летний полузащитник Дмитрий Смирнов, последним клубом которого был тульский «Арсенал», рассказал, что раньше позволял себе много выпивать после матчей.
«После какой игры был самый мощный кутёж? Самый мощный не вспомню, но иногда я напивался очень сильно. Тяжело обозначить в алкогольном эквиваленте – там всё очень хорошо льётся. Пару раз бывало так, что с трудом домой приходил. Во Владивостоке была пара ударных лет. Там подобрался отличный коллектив со своей спецификой: игроки жили без жён, потому что редко кто туда летел семьями. И вот молодые футболисты, человек семь-восемь, отыграли матч, думают: «Что делать? Ну, пойдём пиво попьём». А дальше – классика российского футбола тех лет. Сейчас этого меньше стало.
Но последние пять-шесть лет карьеры, как начались проблемы со здоровьем, уже не позволял себе таких тусовок», — поведал Смирнов.
Смирнов рассказал о своём увлечением стриптиз-клубами. «Действительно, странная штука. Мне до сих пор этот формат непонятен. Просто очень часто в компании не знают, куда идти, а в стриптизе весело. Музыка играет, девчонки танцуют. Да, согласен, что прокручивать там большие деньги – ошибка. Регулярно ходил туда года три-четыре, потом переболел. Но и сейчас там бываю раз в пару месяцев», — рассказал Смирнов в интервью русскоязычному сайту Eurosport.
Футболист поведал, что не планирует продолжать карьеру игрока. «99%, что карьера завершена. Может, произойдёт чудо, и какая-нибудь московская команда второй лиги будет ставить задачи и пригласит меня. Как Филимонов поехал в Тулу, когда там только создавалась команда. Но мысленно я завершил карьеру», — заявил Смирнов.