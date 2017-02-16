Вася Киллер: британцы приписали мне слова о «фестивале насилия» на ЧМ-2018

Бывший лидер фанатов «Спартака» Василий Степанов, более известный как Вася Киллер, прокомментировал своё участие в фильме BBC, в котором утверждается, что российские фанаты собираются отомстить англичанам за беспорядки на Евро-2016 в Марселе.
«Не знаю, о чём говорили другие герои фильма, но я удивлён, как меня переврали. Впрочем, самого фильма мы пока не видели. Есть только статья Guardian, которую можно назвать чёрным пиаром. Лично у меня возникли глубокие претензии, когда мне приписали слова о «фестивале насилия» на ЧМ-2018. Это откровенная ложь.
У меня уже возникает чувство дежавю, ведь летом было абсолютно то же самое. 20 июня прошлого года мы с женой сидели на даче, она на тот момент ждала ребёнка, как вдруг по телевизору сказали, что я, оказывается, нахожусь в Марселе, руковожу всеми действиями российских фанатов и вообще являюсь нехорошим человеком. Не удивлюсь, если моей персоной скоро будут пугать английских детей», — сказал Степанов в интервью RT.