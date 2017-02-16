Жуниор Мораес дисквалифицирован на пять матчей за стычку с игроками «Шахтёра»

Нападающий киевского «Динамо» Жуниор Мораес дисквалифицирован на пять матчей решением контрольно-дисциплинарного комитета федерации футбола Украины, сообщает пресс-служба ФФУ.
Такому наказанию 29-летний игрок подвергся за участие в потасовке во время поединка 18-го тура украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтёром» (3:4). Он получил прямую красную карточку на 60-й минуте той встречи, состоявшейся 12 декабря.
Мораес не поможет «Динамо» в матчах с «Зарёй», «Олимпиком», «Зиркой» и «Черноморцем», а также пропустит первую игру второй части чемпионата Украины.
Видео эпизода матча «Динамо» – «Шахтёр» можно посмотреть здесь.