Петраков: хотел бы видеть Риеру в «Томи», но шансы снять запрет РФС минимальные

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным прокомментировал ситуацию с полузащитником Альбертом Риерой. Томский клуб из-за запрета РФС регистрировать новичков не может заявить 34-летнего испанца, который тренировался с командой на сборе в Турции и был готов помочь команде во второй части сезона
«Чтобы снять запрет на регистрацию игроков – нужно погасить долги перед футболистами, которые подали заявление в палату по разрешению споров. Необходимо выплатить перед футболистами задолженность за семь или восемь месяцев, точно не помню. Денег не хватает на то, чтобы платить по долгам, но клуб пытается решить эту проблему.
Почему Альберт Риера именно сегодня рассказал, что «Томь» не может его заявить? Наверное, он был на связи с руководителями клуба, мне он лично не звонил. Видимо, он интересовался, как обстоят дела с заявкой, а руководство сказало, что есть проблема с заявкой и долгами.
Я бы очень хотел видеть его в команде, он хороший футболист. Я не смотрю на возраст – он профессионал. Не хочется гадать на кофейной гуще. Шансы на то, что мы сможем снять запрет на регистрацию игроков, есть. Проблема в том, что те люди, которые были на первом сборе, их пришлось отпустить. Очень тяжело терять футболистов, которые бы нам пригодились. У нас есть шансы, но они минимальные», — сказал Петраков.