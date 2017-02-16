Роббен: мне не нужно смотреть на Лама, чтобы отдать ему точную передачу

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о взаимопонимании с капитаном команды Филиппом Ламом, который недавно объявил о завершении игровой карьеры по окончании текущего сезона.
«Мы с Ламом выступаем вместе семь с половиной лет, и я горжусь тем, что играю с таким прекрасным футболистом, нашим капитаном. Мы всегда хорошо взаимодействовали и прекрасно друг друга понимаем. Оба знаем, куда должны двигаться, и порой я даже не бросаю взгляда в его сторону. Когда я с мячом, то просто чувствую, где будет находиться Филипп», — сказал Роббен в интервью Deutsche Welle.