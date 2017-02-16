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175 лет назад 2016
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Роббен: мне не нужно смотреть на Лама, чтобы отдать ему точную передачу

16 февраля 2017, четверг. 20:06. Футбол
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о взаимопонимании с капитаном команды Филиппом Ламом, который недавно объявил о завершении игровой карьеры по окончании текущего сезона.

«Мы с Ламом выступаем вместе семь с половиной лет, и я горжусь тем, что играю с таким прекрасным футболистом, нашим капитаном. Мы всегда хорошо взаимодействовали и прекрасно друг друга понимаем. Оба знаем, куда должны двигаться, и порой я даже не бросаю взгляда в его сторону. Когда я с мячом, то просто чувствую, где будет находиться Филипп», — сказал Роббен в интервью Deutsche Welle.
Источник: Deutsche Welle Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Арьен Роббен Филипп Лам
Новости. Футбол
16 февраля 2017, четверг
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