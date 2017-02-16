Руководство «Арсенала» не отказалось от планов продлить контракт с Венгером

Разгромное поражение от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не повлияло на решение руководства «Арсенала» продлить контракт с главным тренером Арсеном Венгером. Об этом пишет BBC Sport.
Сообщается, что французскому специалисту был предложен новый контракт ещё перед началом сезона, и руководство «канониров» после матча в Мюнхене не стало отказываться от планов оставить Венгера на его посту. При этом 67-летний тренер намерен принять решение о своём будущем грядущим летом, когда истечёт его соглашение с «Арсеналом».