Маскерано: «Барселона» — это нечто большее, чем любой её игрок, кроме Месси

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано выразил мнение, что нападающий Лионель Месси — это единственный футболист, уход которого стал бы катастрофой для клуба.
«Месси незаменим, он уникальный футболист, лучший в истории клуба и спорта в целом. У нас есть и другие очень сильные игроки, которые обязательно впишут свои имена в историю клуба, но думать, что, если ты уйдёшь из команды, у неё сразу начнутся проблемы, — это, на мой взгляд, большая ошибка. „Барселона“ — это нечто большее, чем любой отдельно взятый игрок. Точнее, любой игрок, за исключением Лео. Таковы реалии», — сказал Маскерано в интервью клубной пресс-службе.