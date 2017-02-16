Гол Клаессона принёс «Краснодару» победу над «Фенербахче»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своём поле одержал победу с минимальным счётом над турецким «Фенербахче».
Единственный гол в этой встрече был забит на четвёртой минуте. Автором забитого мяча стал новичок «Краснодара» Виктор Клаессон. Шведу удался точный удар головой в угол ворот — голкипер «Фенербахче» Волкан Демирель среагировать на удар Клаессона не сумел.
Ответная игра между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» 22 февраля.