Разгром от «ПСЖ» не повлиял на переговоры «Барселоны» с Месси о новом контракте

«Барселона» не будет спешить продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает Sport.es со ссылкой на источники в клубе.
На днях сине-гранатовые крупно проиграли «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Некоторые СМИ предположили, что эта неудача подтолкнёт руководство каталонцев к более решительным шагам в переговорах с Месси, чей договор истекает летом 2018 года. Тем не менее, как отмечает источник в стане «Барсы», в клубе спокойно поддерживают связь с отцом футболиста и не хотят, чтобы подписание нового договора с Лионелем выглядело как попытка отодвинуть на второй план разгром в Париже.
В текущем сезоне Примеры 29-летний аргентинец провёл 19 матчей, отметившись 17 голами и 5 результативными передачами.