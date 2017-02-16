Юношеская сборная России стала второй на турнире в Израиле

Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) заняла второе место на международном товарищеском турнире, который прошёл в Израиле, сообщает официальный сайт РФС.
В последнем матче соревнований россияне сыграли вничью с командой Израиля (1:1), а до этого победили в матчах с Болгарией (1:0) и Чехией (3:0).
Сборные России и Израиля набрали по 7 очков, но у хозяев турнира лучшая разница мячей — 12:4 против 5:1 у россиян. Третьими стали чехи (3 очка, 5:9), а последнее место заняли болгары (0 очков, 1:9).