Адвокат: «Краснодар» не удивил, мы наладим качество игры перед ответным матчем

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Я недоволен результатом! В первом тайме „Краснодар“ играл лучше и моментов у них было больше. Во втором тайме мы наладили игру и футболисты показали лучшее качество игры. Но я понимаю, что добиться победы на поле „Краснодара“ было бы тяжело», — предает слова голландского специалиста корреспондент «Чемпионата» Михаил Кумбров.
«Соперник не удивил, мы за ними наблюдали и знаем, как они играют в Европе и в России, но по текущему результату у нас есть все шансы перед ответным матчем. „Краснодар“ играл дома, где и стены играют за них, на своём поле „Фенербахче“ играет лучше и обыгрывает сильные команды. Мы наладим качество игры перед ответным матчем», — заявил Адвокат.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между „Фенербахче“ и „Краснодаром“ состоится в Стамбуле 22 февраля.