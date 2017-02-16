Экс-директор фан-клуба «Спартака» — о фильме BBC: эта волна готовилась давно

Экс-директор официального фан-клуба «Спартака», а ныне заместитель директора «Европейской юридической службы», правого партнёра РФПЛ и РФС Олег Семёнов прокомментировал скорый выход фильма BBC о подготовке российских футбольных фанатов к проведению массовых беспорядков во время чемпионата мира 2018 года.
«Эта волна готовилась давно, начиная с чемпионата Европы во Франции. Тогда, после матча в Лилле против Словакии английские журналисты, в том числе с BBС, брали комментарии у российских фанатов, но они не слишком вписывались в британскую картину. Получился такой доброжелательный сюжет. Знаете, что в итоге с ним случилось? Он не вышел в эфир», — сказал Семёнов в интервью RT.