«Ростов» разгромил «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону со счётом 4:0 разгромил «Спарту».
На 15-й минуте Миха Мевля вывел хозяев поля вперёд. На 32-й минуте чешская команда осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Тьемоко Конате. Воспользоваться численным преимуществом «Ростов» сумел через пять минут, когда ворота гостей поразил Дмитрий Полоз. На 40-й минуте отличился Кристиан Нобоа, а окончательный результат на 68-й минуте установил Сердар Азмун.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом» состоится 23 февраля в Праге.