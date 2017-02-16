Глава Уругвая надеется, что в финале ЧМ-2018 его сборная встретится с Россией

Президент Уругвая Табаре Васкес во время сегодняшней встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду, что в финале чемпионата мира 2018 года встретятся сборные России и Уругвая, сообщает ФАН.
«Надеюсь, что в финале будут играть Россия и Уругвай», — заявил Васкес. Путин поблагодарил коллегу за добрые пожелания.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.