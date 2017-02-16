Газинский: самое главное, что «Краснодар» не пропустил от «Фенербахче»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился впечатлениями от победы над «Фенербахче» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Соперник в первой домашней игре был хороший. Самое главное, что не пропустили. Сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, нужно очень хорошо подготовиться к ответной игре. Мы смотрели их матчи, «Фенербахче» – это достаточно хорошая команда.
Это был только первый матч, присутствует элемент нервозности. Ребята будут втягиваться, игроки они квалифицированные, хорошо обученные. Хотелось забить два-три гола, но мы играем против хорошей команды, они тоже умеют играть, обороняются хорошо. Поэтому сейчас нужно разобрать ошибки, готовиться и играть на результат», — цитирует Газинского Rusfootball.