Губернатор Ростовской области: «Ростов» продолжает удивлять всю страну

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал победу «Ростова» над «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Ростов» — сильная команда. Это главная причина сегодняшней победы. Посмотрите, как слаженно играли футболисты, плюс болельщики нас постоянно поддерживали. «Ростов» продолжает удивлять всю страну.
Неполный стадион? Возможно, цена билетов высокая. Другая причина — холодная погода. Всё возможно", — передаёт слова Голубева корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.