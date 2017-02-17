Данильянц: задачу выхода в 1/8 финала «Ростов» ещё не решил, не надо обольщаться

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал победу над «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Ребятам удалось провести сегодня хороший матч. Несмотря на раннее начало, ребята были в хорошем состоянии. И это позволило быть быстрее соперника во многих параметрах, в том числе в реализации голевых моментов.
У нас были в атаке две пары хороших футболистов — Бухаров и Полоз, и Азмун с Девичем. В целом, всё получилось хорошо. Мы приняли решение, что игру должны начать Бухаров и Полоз. Полоз — системный футболист, может организовать игру. Видно было по нашим действиям, что у нас сегодня была активная атака.
После сегодняшнего матча мы можем говорить, что у ребят есть стержень, опыт, который позволяет уже показывать себя, несмотря на то, какой соперник. И это всё помогло нам сегодня превзойти соперника и заслуженно победить. Ребята выросли в плане опыта, но не надо задирать нос и продолжать работать. И помнить, что нашу команду любят за то, что у нас — мужики! И этот стержень должен у нас оставаться.
Задачу выхода в следующий раунд мы ещё не решили. Сегодня была только первая встреча. Ребята сделали большое дело. Не надо обольщаться таким результатом», — цитирует Данильянца «Комсомольская правда — Ростов».