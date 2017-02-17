Ерохин: «Ростов» поедет в Прагу с настроем, что счёт 0:0, ничего не решено

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал домашнюю победу над «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Мы серьёзно настраивались на этот матч. ''Спарта''- крепкая команда. Сегодняшний результат ни о чем не говорит, впереди ответная игра. Мы поедем в Прагу с настроем, что счёт 0:0. В нашей паре ничего не решено.
После первого тайма нам было важно не пропустить, поэтому не теряли концентрацию. Старались забить еще, к счастью, нам это удалось. В эпизоде с четвертым голом, я видел, что Азмуну проще пробить чем мне, поэтому оставил ему мяч. Хорошо, что он забил. Теперь будем играть в гостях, как будто это первый матч.
Спасибо болельщикам, что пришли на стадион, всё-таки погода была нефутбольная. Спасибо всем, кто сегодня нас поддерживал. Это было потрясающе.
Считаю, что ''Спарта'' играет в чешском стиле. То есть, в силовой футбол. Спарта является техничной командой. Но сегодня они действовали грубо. Думаю, футболисты ''Спарты'' завелись, когда Конате получил красную карточку», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.