Аленичев: звали работать экспертом, но я не хочу зря сотрясать воздух

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову рассказал, почему отклонил предложение работать экспертом.
«Экспертом работать звали. Отказался категорически. Не люблю публичность. Саморекламой надо заниматься не в телевизоре, а на футбольном поле или в тренерской работе. Вот это я приветствую. И посоветовал бы именно так себя вести футболистам, особенно молодым. А то иногда больше пустословят, хотя показывать себя надо в другом месте.
Ты можешь судить об игре, но не знать подводных камней, критиковать, хотя не понимаешь внутреннюю ситуацию в команде. Зачем это нужно?! Я не хочу зря сотрясать воздух. Дело не в финансах. Я сторонник того, чтобы поменьше мелькать и скорее вернуться тренировать», — заявил Аленичев.
Полную версию интервью с Дмитрием Аленичевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.