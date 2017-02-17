Мутко: ни у одной международной федерации нет желания бойкотировать ЧМ-2018

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко ответил на вопрос о том, не опасается ли он бойкота чемпионата мира 2018 года в России со стороны международных федераций.
«Мы, безусловно, общаемся и с английской ассоциацией, и с другими федерациями. Могу сказать, что на сегодняшний день ни у одной спортивной международной федерации нет желания бойкотировать чемпионат мира — 2018, если на них не будут давить политически. Могут и надавить, но на сегодня ни одна спортивная федерация этого не заявляет. Все с удовольствием начали квалификацию, 1 декабря будет жеребьёвка. Недавно на конгрессе ФИФА мы под аплодисменты делали доклад перед всеми странами мира. Были «конгратулейшн» и всё прочее. То есть каких-то таких вещей не вижу, но всё может быть.
Чемпионат мира мы делаем для себя, а не для того, чтобы просто его провести. Мы развиваем свою страну, у нас большая программа модернизации страны. Строим 12 стадионов, 11 аэровокзальных комплексов, тренировочные площадки, отели, инженерную инфраструктуру, станции метро, модернизируем города», — сказал Мутко в эфире телеканала РБК.