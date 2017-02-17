Мевля: «Ростов» добился превосходного результата, но об этой победе нужно забыть

Защитник «Ростова» Миха Мевля прокомментировал домашнюю победу над «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Мы добились превосходного результат для первой встречи, однако дальше ответная игра. Сейчас нужно забыть об этой победе и начать подготовку к матчу в Праге. У нас большая обойма, и каждый футболист способен показать достойную игру. Самое главное теперь — победить в Праге. Рад, что сумел забить, но ещё лучше, что команда победила и с уверенным запасом отправится в Чехию», — передаёт слова Мевли корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.