Мутко: не поддерживаю разговоры о проклятости «Крестовского»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о долгом строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, который примет матчи Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018.
«Неловко ли мне за «Крестовский»? Да нет. Год назад мы взяли ситуацию под контроль, и я не поддерживаю разговоры о проклятости стадиона. Неделю назад мы провели там первое бесплатное тестовое событие. Пришли 10 тысяч человек, и все увидели, какой это замечательный стадион. Это современная арена.
Строительство затянулось, поскольку была смена губернатора, шла большая дискуссия о проекте. Одни хотели закрывающуюся крышу, другим нужно было выдвигающееся поле. После получения права проведения чемпионата мира появились новые требования ФИФА к стадионам, которые до этого не были учтены, к тому же два раза менялся подрядчик.
Так долго нельзя строить, но сейчас ситуация абсолютно под контролем. Стадиону осталось получить сертификат РФС, он должен быть внесён в реестр спортивных арен, и сейчас эта работа идёт. 27 февраля приедет комиссия ФИФА, а в апреле «Зенит» проведёт первую игру», — сказал Мутко в эфире телеканала РБК.