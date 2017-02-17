Россия обошла Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам прошедшей еврокубковой недели Россия поднялась на одно место в таблице коэффициентов УЕФА и теперь идёт на шестой строчке. Россияне вновь опередили португальцев.
Результаты российских клубов: «Краснодар» — «Фенербахче» (1:0), «Ростов» — «Спарта» (4:0), «Андерлехт» — «Зенит» (2:0). В сумме это принесло России 0,8 балла.
Из португальских клубов играла только «Бенфика», которая одолела дортмундскую «Боруссию» со счётом 1:0. Португалия заработала 0,33 балла.
Суммарный коэффициент России составляет 49,532, а Португалии — 49,332.
Таблица коэффициентов УЕФА сезона-2016/17 определяет представительство стран в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2018/19.