Защитник «Спарты»: не уверен, что красная карточка Конате была заслуженной

Защитник «Спарты» Коста Намоинесу прокомментировал гостевое поражение со счётом 0:4 от «Ростова» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. В первом тайме за вторую жёлтую карточку с поля был удален полузащитник чешской команды Тьемоко Конате.
«Думаю, что в стартовом отрезке матча мы неплохо проявили себя. Но затем у нас удалили игрока. Я не уверен, что красная карточка была заслуженной. Всегда трудно играть вдесятером. Тем более, против опытного «Ростова». Мы показали максимум.
Исход не определён, пока не завершён второй матч. «Спарта» верит в победу и будет биться до конца», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.