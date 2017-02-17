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Мать братьев Погба надела двойную футболку на матч «МЮ» — «Сент-Этьен» в ЛЕ
17 февраля 2017, пятница. 01:33.
Футбол
Йео Погба, мать хавбека «Манчестер Юнайтед»
Поля Погба
и защитника «Сент-Этьена»
Флорентина Погба
, посетила очный матч команд, состоявшийся в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Женщина надела двойную футболку на игру, в которой сочетаются элементы формы обоих клубов. Матч проходил в Манчестере и завершился победой хозяев со счётом 3:0.
Посмотреть фотографию можно
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Манчестер Юнайтед
ФК Сент-Этьен
Поль Погба
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