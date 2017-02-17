Бруно: в гостях у «Зенита» будет трудно, нельзя терять концентрацию

Полузащитник «Андерлехта» Массимо Бруно прокомментировал победу над «Зенитом» (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Несмотря на серьёзные изменения в составе, мы достойно смотрелись и доказали, что у нас нет разделения на первую и вторую команды. Ребята показали, что готовы выступать на таком уровне и что каждый из нас заслуживает места в стартовом составе.
„Андерлехт" вовсе не собирается жертвовать Лигой Европы, чтобы повышать шансы в чемпионате Бельгии. Лига Европы — очень важный турнир для нашей команды. Нам необходимо сохранять концентрацию в ответной встрече. Знаем, что в России будет трудно, но подойдём к этому поединку с хорошими шансами выйти в следующий раунд», — приводит слова Бруно DH.