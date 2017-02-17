Жулиано: «Зенит» должен проанализировать произошедшее в Брюсселе

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано поделился впечатлениями от выездного матча с «Андерлехтом» (0:2) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
«Не лучший матч для нас. Мы контролировали какие-то промежутки игры, но «Андерлехт» нас превзошёл. Сперва они забили быстрый мяч, вынудив нас отыгрываться, а затем реализовали контратаку. Мы пытались показать свои лучшие качества, но, к сожалению, не сумели добиться нужного результата. Должны проанализировать то, что сегодня произошло, и дома бороться за выход в 1/8 финала.
2:0 — это большое преимущество. Они сумели забить дважды и, что более важно, не пропустили. Мы должны верить в свои силы. «Зенит» силён дома, особенно с нашей поддержкой, и мы покажем свои лучшие качества на «Петровском», — цитирует бразильца официальный сайт санкт-петербургского клуба.