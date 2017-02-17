Аленичев: Карпин всегда ставил народ в тупик

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову прокомментировал назначение Валерия Карпина главным редактором отдела футбольных трансляций «Матч ТВ». В круг его профессиональных обязанностей входит назначение комментаторов на матчи, контроль за их работой на футбольных трансляциях, работа с редакторами и участие в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ.
«Мне вот только сейчас сказали, кем его назначили. Главный редактор трансляций…С одной стороны — удивлён. С другой, зная Валерия Георгиевича, это вообще не сюрприз. Он ведь может такое сделать, чего я никогда не предугадаю. Карпин всегда ставил народ в тупик. Раз – появился здесь. Два – уже где-то там», — сказал Аленичев.
Полную версию интервью с Дмитрием Аленичевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.