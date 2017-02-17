Скоулз советует «Манчестер Юнайтед» приобрести Гризманна

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что клуб должен попытаться приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Футболист сборной Франции недавно намекнул, что может задуматься об уходе из «Атлетико» по окончании текущего сезона.
«В «Манчестер Юнайтед» всегда есть давление, обусловленное тем, что необходимо выигрывать чемпионат Англии и Лигу чемпионов. И если Гризманн находится в пределах досягаемости, то почему бы не попытаться приобрести его? И прежде всего принимая во внимание то обстоятельство, что наши молодые игроки не показывают такого уровня игры», — цитирует Скоулза So Foot.