Аллегри считает, что «Наполи» может победить «Реал» и выйти в четвертьфинал ЛЧ

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что «Наполи» может выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Для этого неаполитанцам необходимо в ответной игре 1/8 финала турнира победить с соответствующим счётом мадридский «Реал». В первой игре на выезде подопечные Маурицио Сарри потерпели поражение со счётом 1:3.
«Наполи» ещё не проиграл окончательно. Поздравляю Сарри с достойной игрой в первом матче», — приводит слова наставника «старой синьоры» Marca.
Ранее голкипер «Наполи» Пепе Рейна отметил, что в ответной встрече, которая состоится 7 марта, надеется и на болельщиков своего клуба.