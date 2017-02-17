Аленичев: могу ли представить себя тренером клуба Серии В? Вы уже что-то знаете?

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову, в котором ответил на вопрос о том, может ли он представить себя тренером клуба Серии В.
«Вы уже что-то знаете, что ли, да?» — с удивлением переспросил Аленичев.
«Не могу сказать, есть ли у меня предложения, — продолжил бывший полузащитник „Ромы“ и „Перуджи“, недавно побывавший на стажировке в „Милане“. — Если хотите, то представить себя в Италии могу. Почему бы и нет — не всегда же в России быть. Есть, конечно, приоритет, что сейчас хотел бы тренировать в РФПЛ, но если поступит конкретное предложение из-за границы, буду готов».