Марадона верит в выход «Наполи» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона верит в выход неаполитанской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. Для этого подопечным Маурицио Сарри нужно с соответствующим счётом обыграть мадридский «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре на выезде итальянцы потерпели поражение со счётом 1:3.
«Мы ещё не умерли», — написал легендарный аргентинец на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Ответная игра между «Наполи» и «Королевским клубом» состоится 7 марта.