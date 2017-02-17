Скоулз: игроки «МЮ» хотели бить Роналдиньо по ногам за переход в «Барселону»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз признался, что он и его партнёры по команде в своё время хотели отомстить экс-хавбеку «Барселоны» Роналдиньо за то, что он предпочёл манкунианцам каталонский клуб. Знаменитый бразилец пополнил ряды сине-гранатовых перед стартом сезона-2003/04, а до этого защищал цвета «ПСЖ».
«Я помню этот год. Наша команда в рамках предсезонной подготовки совершала турне. Казалось, Роналдиньо перейдёт в «Манчестер Юнайтед», однако он перешёл в «Барселону». Мы должны были сыграть товарищеский матч с каталонцами. И игроки «Манчестер Юнайтед» хотели по ходу матча бить Роналдиньо по ногам за переход в «Барселону». Однако мы не могли приближаться к нему. Это был замечательный игрок, и я был бы рад видеть его в «Манчестер Юнайтед». Но этому не суждено было произойти», — цитирует Скоулза AS.