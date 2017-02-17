Дисквалификация Л. Суареса оставлена в силе, игрок пропустит финал Кубка Испании

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит финал Кубка Испании с «Алавесом». Об этом сообщает Marca.
Футболист получил две жёлтые карточки в ответном полуфинальном матче Кубка с мадридским «Атлетико» (1:1). Руководство «Барселоны» подало протест на удаление Суареса, но апелляционный комитет оставил ранее принятое решение в силе.
Кроме того, нападающий отказался уходить в раздевалку и досматривал матч в туннеле стадиона, что строго запрещено регламентом. «Барселона» была оштрафована на € 350, а Суарес на € 600.