Кузяев: «Терек» создал больше голевых моментов, чем «Удинезе», нам не повезло

Полузащитник «Терека» Далер Кузяев, который в товарищеской игре с «Удинезе» (2:4) забил первый гол в составе грозненцев, поделился комментариями о прошедшем в Удине контрольном матче.
«Игра с «Удинезе» получилась хорошим спаррингом. Жаль, конечно, что проиграли. Мы создали больше голевых моментов, просто в некоторых атаках нам немного не повезло. Спасибо ребятам, они выводили на ударную позицию. Без ударов нет голов, нужно бить по воротам. Эмоции от гола положительные, это мой первый гол за «Терек», и надеюсь, не последний.
Как оценю свою готовность к сезону? Сложный вопрос. Думаю, готовность можно ценить процентов на 70-80. У нас есть ещё несколько недель, чтобы набрать необходимые кондиции. Думаю, к первой игре вся команда подойдёт в стопроцентной готовности.
Магомед Оздоев — это очень хороший трансфер, Оздоев — игрок сборной России. Надеюсь, он очень поможет нам в матчах чемпионата страны», — цитирует Кузяева пресс-служба «Терека».