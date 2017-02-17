Спортивный директор «Боруссии» М: переговоров с «Баварией» не вёл

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль подтвердил слова председателя правления мюнхенской «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге о том, что немецкий гранд не вёл переговоров с этим специалистом. СМИ уже неоднократно писали о том, что Эберль является главным кандидатом на вакантный в «Баварии» пост спортивного директора.
«Я должен уметь жить со спекуляциями. Но могу лишь сказать, что переговоров с «Баварией» не вёл. Я невероятно горд тем, что работаю в «Боруссии», — цитирует Эберля интернет-издание Sport1.
Ранее руководство «Баварии» предложило пост спортивного директора завершающему карьеру капитану команды Филиппу Ламу, однако он предложение отклонил.