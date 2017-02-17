Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нобоа: в противостоянии со «Спартой» ещё ничего не решено, вся борьба впереди

17 февраля 2017, пятница. 10:30. Футбол
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Эквадорец стал автором одного из голов своей команды.

«Все довольны результатом, но это только первый матч. В ответной встрече нужно быть максимально сосредоточенными. Это не конец борьбы, всё впереди.

На тренировочных сборах у нас всегда много работы — готовимся тщательно и основательно. Вчера одержали победу не только за счёт хорошей физической формы, но и благодаря некоторым тактическим тонкостям. Мы грамотно использовали свободное пространство и хорошо разбирали соперников — в общем, делали всё, что и просил главный тренер. Отсюда такой результат», — цитирует Нобоа пресс-служба УЕФА.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Спарта ФК Ростов Кристиан Нобоа
Новости. Футбол
17 февраля 2017, пятница
10:53 Флорентино Перес хочет покинуть пост президента «Реала»
10:37 Вандерсон: хотели не дать «Фенербахче» ни одного шанса забить, нам это удалось
10:35 Полоз: в Праге нужно доказать, что не случайно разгромили «Спарту»
10:30 Нобоа: в противостоянии со «Спартой» ещё ничего не решено, вся борьба впереди
10:25 Спортивный директор «Боруссии» М: переговоров с «Баварией» не вёл
10:24 Кузяев: «Терек» создал больше голевых моментов, чем «Удинезе», нам не повезло
10:22 Дисквалификация Л. Суареса оставлена в силе, игрок пропустит финал Кубка Испании
10:05 Скоулз: игроки «МЮ» хотели бить Роналдиньо по ногам за переход в «Барселону»
10:01 «Рубин» сыграет на третьем сборе с тремя норвежскими и южнокорейским клубами
10:00 Погба вместе с семьёй отметил победу над «Сент-Этьеном» пением на «Олд Траффорд»
09:53 Бикфалви: «Урал» не заслуживает того места в РФПЛ, которое занимает
09:49 Кафу: сделал ли Лам хоть одну неверную передачу? Я этого не видел
09:45 «Чертаново» — «Кубань»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 13:45
09:39 Робсон: показатели Ибрагимовича невероятные, поэтому его и пригласили в «МЮ»
09:25 Фонсека: доволен победой над «Сельтой», но ещё ничего не решено
09:19 Клубы Чемпионшипа договорились об использовании системы фиксации голов
09:14 Марадона верит в выход «Наполи» в четвертьфинал Лиги чемпионов
09:10 Торже: мне важно помочь «Тереку», даже если я выхожу на 10-15 минут
09:05 Румменигге объяснил, почему контракт с Левандовским продлили на пять лет
08:30 Наставник «Вольфсбурга»: радуюсь успехам Дракслера в «ПСЖ»
08:30 Аленичев: могу ли представить себя тренером клуба Серии В? Вы уже что-то знаете?
08:28 Иньеста призвал игроков «Барселоны» не падать духом и верить в победу над «ПСЖ»
08:21 Бериццо: считаю результат матча с «Шахтёром» очень несправедливым
08:15 Один из лидеров «Барселоны» признался, что давно не наслаждается игрой команды
08:05 Лизаразю верит в Анчелотти и успехи «Баварии» в Лиге чемпионов
08:00 Аленичев: если «Спартак» станет чемпионом, выпью бокал шампанского за победу
07:59 Данни: «Зениту» пришлось тяжело после быстрого гола «Андерлехта»
07:43 Защитник «Андерлехта»: остаётся забить «Зениту» на выезде, и дело почти сделано
07:40 У. Дембеле рассказал, почему отклонил предложения «Баварии», «Барселоны» и «МЮ»
07:15 «Тамбов» — «Шинник»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 11:15
07:14 Игроки «Барселоны» верят в выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
07:13 Аллегри считает, что «Наполи» может победить «Реал» и выйти в четвертьфинал ЛЧ
07:11 Обамейянг: должен признать, что чувствую себя немного уставшим
06:45 Скоулз советует «Манчестер Юнайтед» приобрести Гризманна
06:31 Румменигге уверен, что Лама на позиции правого защитника может заменить Киммих
06:24 Болельщики «Барселоны» предпочитают Луису Энрике Сампаоли или Вальверде
06:15 Аленичев: Карпин всегда ставил народ в тупик
04:14 Наставник «Андерлехта»: нашей приоритетной целью остаётся чемпионат Бельгии
03:31 Флоренци во второй раз за сезон порвал крестообразные связки колена
02:32 Жулиано: «Зенит» должен проанализировать произошедшее в Брюсселе
02:22 Бруно: в гостях у «Зенита» будет трудно, нельзя терять концентрацию
02:09 Луис Адриано: думаю, к старту чемпионата «Спартак» будет на пике формы
02:07 Луческу: Иванович не адаптировался, а Кокорин и Шатов должны задать себе вопросы
01:56 Луческу: «Андерлехт» быстрее адаптировался к тяжёлому полю и заслужил победу
01:49 Арбитр матча «Легия» — «Аякс» в ЛЕ не увидел гол Классена в первом тайме
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
От какой из наших команд вы ждёте наибольшего результата в Лиге Европы?
"Зенит"
3353 (42%)
"Краснодар"
1413 (18%)
"Ростов"
3230 (40%)
Проголосовало: 7996
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+