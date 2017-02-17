Нобоа: в противостоянии со «Спартой» ещё ничего не решено, вся борьба впереди

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Эквадорец стал автором одного из голов своей команды.
«Все довольны результатом, но это только первый матч. В ответной встрече нужно быть максимально сосредоточенными. Это не конец борьбы, всё впереди.
На тренировочных сборах у нас всегда много работы — готовимся тщательно и основательно. Вчера одержали победу не только за счёт хорошей физической формы, но и благодаря некоторым тактическим тонкостям. Мы грамотно использовали свободное пространство и хорошо разбирали соперников — в общем, делали всё, что и просил главный тренер. Отсюда такой результат», — цитирует Нобоа пресс-служба УЕФА.