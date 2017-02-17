М. Льоренте: мечтаю вернуться в «Реал», хочу добиться успехов в этом клубе

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте, защищающий на правах аренды цвета «Алавеса», признался, что очень хочет вернуться в «Королевский клуб». Одновременно футболист отметил, что очень благодарен «Алавесу».
«Всегда буду помнить об «Алавесе». Это клуб, который поверил в меня. И поэтому я всегда буду ему благодарен. Возможно, я и в следующем сезоне буду защищать цвета «Алавеса». Я игрок «Реала» и буду делать так, как скажет мне клуб. Но я мечтаю вернуться в «Реал», так как очень хочу добиться успехов в этом клубе», — цитирует Льоренте AS.
Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение вернуть Льоренте в свои ряды по окончании текущего сезона.