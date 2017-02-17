Агент: в «Арсенале» из Озила делают козла отпущения

Агент Эркут Согут, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, ответил на критику, которая обрушилась на его клиента.
«Критика – это нормально, если футболист играет плохо. Но если вся команда показала слабый результат, неправильно делать из Месута козла отпущения.
В матче с «Баварией» соперник владел мячом 74% игрового времени. Какой футболист на позиции «десятки» сможет раздавать пасы, если у него нет мяча? В таких матчах все шишки падают на того, кто дорого стоит, но это несправедливо. Футбол – это командный вид спорта. На поле были 11 игроков, которые плохо проделали свою работу. Может, Озил стал причиной того, что «Арсенал» пропустил пять голов?» — цитирует агента BBC.