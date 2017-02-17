Лепёхин: «Зенит» не закончил борьбу в Лиге Европы, нужно ждать улучшений

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал поражение «Зенита» в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы. Петербургский клуб уступил «Андерлехту» со счётом 0:2.
«В оправдание „Зенита“ можно сказать, что сейчас идёт формирование команды. Это выражено сейчас больше, чем когда Луческу пришёл летом. Во время этого процесса результаты могут быть самыми разными. „Андерлехт“ — серьёзный соперник. Если бы „Зениту“ пришлось играть со средней командой РФПЛ, была бы победа. 2:0 — счёт, гарантирующий выход в следующий раунд. „Зенит“ ещё не закончил борьбу.
В составе нашей команды есть игроки, способные показать отличный результат. Многое будет зависеть от удачи — от того, получится ли забить быстрый гол. Нужно доверять Луческу и ждать улучшений. Нельзя забывать, что зимой „Зенит“ лишился Витселся, который был лидером», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.