Исполнительный директор «Анжи» Эльдар Исаев сообщил, что в настоящее время махачкалинский клуб проводит переговоры с китайской командой по поводу возможного перехода Янника Боли.
Ранее клуб из ОАЭ «Аль-Айн», в котором Боли прошёл медицинское обследование и провёл одну тренировку, отменил переход 29-летнего нападающего из-за того, что «Анжи» выдвинул условия, не прописанные ранее в соглашении.
«Анжи» ведёт переговоры с «Далянь Ифан» по переходу Боли. Футболист ещё месяц назад должен был перейти в «Аль-Айн», но из-за некоторых трудностей трансфер не состоялся. В этот раз такого не произойдёт. Думаю, сегодня переход будет осуществлён», — сказал Исаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.