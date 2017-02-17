Раньери: перед игрой с «Миллуоллом» сделаю 10 изменений в составе

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери намерен перекроить состав в преддверии матча 1/8 финала Кубка Англии с «Миллуоллом», который состоится 18 февраля. Итальянец собирается сделать 10 изменений.
«Я сделаю много изменений. Вы увидите новую команду, будет 10 изменений. «Миллуол» обыграл две команды Премьер-лиги. Мы знаем об этом и являемся аутсайдерами. Если им удалось обыграть «Борнмут» и «Уотфорд», значит они выше нас.
Наша цель – Премьер-лига. Конечно, мы играем в Кубке Англии и Лиге чемпионов, и мы сделаем всё возможное, но важно обезопасить себя от вылета из АПЛ. Я не думаю о «Севилье». Все мои мысли о матче с «Миллуоллом». Я отвечаю за состав и всегда выпускаю на поле лучшую команду на данный момент», — цитирует Раньери Sky Sports.
Матч «Миллуолл» — «Лестер» начнётся в 18:00 мск.