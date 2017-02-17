Мутко — о фильме ВВС про российских фанатов: зачем делать из этого страшилку?

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, комментируя фильм ВВС о российских болельщиках, назвал его информационной кампанией по дискредитации. Ранее британские СМИ опубликовали анонс фильма о российских болельщиках, где утверждается, что российские фанаты собираются отомстить англичанам за беспорядки на Евро-2016 в Марселе.
«Надо абсолютно трезво на всё это смотреть — идёт информационная кампания по дискредитации. Мы же все взрослые люди и понимаем, что в большой стране — будь то Англия, Россия — есть проблемы в разных областях человеческой жизни. В огромных странах есть разные проблемы, в том числе и среди молодёжи, которая самореализуется разным образом. Это есть и в России. Фанатское движение сегодня — это молодёжное движение, субкультура, и в него зачастую проникают экстремистские вещи. Но зачем делать из этого страшилку?
После фильма складывается такое ощущение, что россияне впервые в истории видят иностранцев. Но наша страна — одна из самых посещаемых в мире, мы входим в первую десятку, к нам приезжают миллионы туристов; также Россия — одна из самых безопасных стран мира, и создатели фильма это должны прекрасно знать. Но из любой проблемы можно сделать вселенскую. Мы прошли через подготовку Олимпиады в Сочи, и мы всё это помним: цель одна — дискредитировать Россию и чемпионат мира, сделать всё, чтобы была вторая серия, но это путь в никуда. Надо отстраниться и понять, в мире есть куда большие проблемы — терроризм, голод, разница в уровне жизни. Есть общемировые проблемы, которые должны объединять страны», — цитирует Мутко ТАСС.