«Бавария» нацелилась на нападающего «Торино» Белотти

Тренерский штаб мюнхенской «Баварии» намерен перед стартом следующего сезона пополнить состав команды нападающим. В связи с этим главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти обратил внимание на форварда «Торино» Андреа Белотти, сообщает La Stampa.
Согласно информации источника, представители мюнхенцев уже контактировали с 23-летним футболистом.
По итогам 24 туров чемпионата Италии Белотти принял участие в 21 игре, став автором 17 голов и 3 голевых передач.
Контракт Белотти с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет около € 100 млн.
Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что в клубе всегда придавали большое значение умеющим забивать игрокам.