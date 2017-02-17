Защитник «Севильи»: Сампаоли хочет играть, как «Барселона» Гвардиолы

Защитник «Севильи» Клеман Лангле отметил, что философия игры главного тренера андалусской команды Хорхе Сампаоли в том, чтобы доминировать над своими соперниками. В связи с этим Лангле упомянул бывшего наставника «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» Хосепа Гвардиолу, возглавляющего ныне «Манчестер Сити».
«Я ещё не очень хорошо знаю Сампаоли. Однако известно, что у него много тактических требований. Он всегда стремится доставить головную боль соперникам. Вне зависимости от того, кто перед ним. Сампаоли всегда настроен позитивно и побуждает искать то, к чему мы не привыкли. Сампаоли стремится к тому, чтобы мы постоянно контролировали мяч. Он хочет играть, как «Барселона» Гвардиолы», — приводит слова Лангле AS.