Клаттенбург будет зарабатывать в Саудовской Аравии £ 1 млн в год

Стало известно, сколько английский арбитр Марк Клаттенбург будет зарабатывать в Саудовской Аравии. Один из лучших европейских рефери назначен там главой судейского комитета.
Daily Mail информирует, что в год Марк Клаттенбург будет зарабатывать £ 1 млн. Столько же 41-летнему арбитру предлагали в Китае, но Клаттенбург решил перебраться в Саудовскую Аравию.
«Я передам всё своё богатство знаний и страсть для улучшения судейства и образования в Саудовской Аравии. Это захватывающая возможность», — сказал Клаттенбург.