Экс-игрок «Наполи»: подвиг в матче с «Реалом» возможен

Бывший защитник «Наполи» Джованни Франчини поделился ожиданиями от ответного матча неаполитанцев с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Франчини ни в коем случае не считает утопической мысль о выходе «Наполи» в четвертьфинал турнира. В первой игре на выезде подопечные Маурицио Сарри потерпели поражение со счётом 1:3.
«Игра будет зрелищной, и на поле будет много борьбы. «Наполи» переживает удачный период, и его нападающие способны доставить много головной боли «Реалу». Так что подвиг в матче с «Реалом» возможен», — приводит слова Франчини Bernabeu Digital.
Ответный матч между «Наполи» и «Королевским клубом» состоится 7 марта.